Ya hay fecha de apertura de la nueva atracción de Ratatouille en Epcot

La nueva atracción de Ratatouille abrirá en otoño del 2021 en Epcot, en Walt Disney World, Orlando. El anuncio fue dado a conocer en una reunión virtual anual de accionistas de The Walt Disney el martes.

El CEO de Disney, Bob Chapek, anunció que la gran inauguración de Remy’s Ratatouille Adventure en Epcot será el 1 de octubre de 2021. La nueva atracción familiar debutará oficialmente como parte del inicio de la celebración en honor al 50 aniversario de Walt Disney World Resort.

¿De qué se trata Remy´s Ratatouille Adventure en Epcot?

La nueva atracción, de corte familiar, abrirá en una sección ampliada del pabellón de Francia en el parque Epcot, en Orlando, Florida. En la atracción, los huéspedes experimentarán una aventura al encogerse al tamaño del pequeño ratón, Chef Remy. Podrán recorrer los pasillos del restaurante de Gusteau, al igual que las coloridas y emblemáticas calles de Paris.

Junto con la apertura de la nueva atracción, también abrirá sus puertas el nuevo restaurante: La Crêperie de Paris, que ofrecerá deliciosos platillos tradicionales de la cocina francesa.

La gran inauguración de la nueva sección del pabellón está programada para el 1 de octubre de 2021, en honor al 50 aniversario de Walt Disney World.

Esta fecha de apertura es mucho más tarde de lo que la mayoría esperaba, ya que la atracción ha estado terminada desde hace algún tiempo. Pero parece que Disney está esperando que la vida cotidiana vuelva a la normalidad a medida que la pandemia disminuya y las vacunas se extiendan.

Aún no hay noticias de la apertura de otras atracciones como: TRON Lightcycle Run, Roundup Rodeo Barbecue o Guardians of the Galaxy, que será la primera montaña rusa de Epcot.