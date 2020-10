Ya hay fecha de estreno de Nuevo orden, el nuevo filme de Diego Boneta

Ya se conoce la fecha de estreno de Nuevo orden, la nueva cinta de Diego Boneta, conocido por su rol de Luis Miguel. Será el jueves 22 de octubre en salas de cine de México.

El filme, dirigido por Michel Franco fue galardonado en el Festival de Venecia. Obtuvo el León de Plata del jurado y el Leoncino d’Oro del jurado joven.

Nuevo Orden es un film que trata sobre una visión distópica de México. “Esta película es una advertencia: si la desigualdad no se aborda por medios cívicos, y si se silencian todas las voces disidentes, se produce el caos”, comentó Franco, su director.

El actor Diego Boneta, interpreta a Daniel, un joven de clase alta cuya familia es atacada en la fiesta.

“Daniel viene de una buena familia en México, con un nivel económico y es un papel con un arco increíble… Es un personaje muy trágico porque le tocan vivir unas cosas muy duras y él simplemente trata de hacer lo mejor que puede. dadas las cirscuntancias”, explicó el actor de 29 años a SensaCine.

La película cuenta con otras importantes figuras como Naian Gonzalez Norvind, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle y Darío Yazbek Bernal.

El film ha sido criticado como clasista y racista

Desde que se publicó su tráiler, la película ha sido criticada en redes sociales como clasista y racista. Esto por mostrar una reunión de personas ricas que es irrumpida por asaltantes de clase baja.

En una entrevista con The Associated Press, el director defendió su filme. “No tengo ese conflicto del profeta en su propia tierra para nada”, dijo Franco en una videollamada reciente en la Ciudad de México. “Yo filmo en México, vivo en México y me encanta”.

Franco dijo que el término “whitexican” (mexicanos blancos, ricos y pretenciosos) era racista, lo cual avivó las llamas todavía más. Pero en la entrevista, explicó que la idea del filme surgió precisamente hace cinco años para denunciar la desigualdad y la corrupción que podrían generar un estallido social en México.

“No podemos ignorar que hay millones de personas sin las necesidades básicas cubiertas, sin los privilegios que tiene la clase alta, que vive en una burbuja y que suele ser bastante egoísta, que no le interesa lo que le pasa a esa gran mayoría”, dijo.

“También es un país con mucha corrupción y la mezcla de estos elementos en mi distopía es una bomba que explota”.

Con información de The Associated Press