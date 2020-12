¿Ya probaste las Oreo x Chromatica de Lady Gaga?

No leíste mal, el sabor de “Rain on me” llega en forma de galletas, porque ya hay Oreo x Chromatica de Lady Gaga.

Desde su cuenta de Twitter, donde tiene más de 82.8 millones de seguidores, la cantante de Nueva York dio a conocer que la marca Oreo lanzó su propia versión de Chromatica.

Sin duda nadie lo pidió, pero todos las deseamos.

En el video Lady Gaga muestra las Oreo rosas con un relleno verde, como del espacio, igual que el último disco de la estrella del pop.

Segú lo dijo la misma Lady Gaga, las galletas serán lanzadas al mercado próximamente.

Por su parte, la marca Oreo solo dijo “finalmente podemos hablar de nuestra colaboración con Lady Gaga”.

Aunque no se ven comunes, se reporta que el sabor es el de las Golden Oreos regulares, pero con colores y relieves del planeta Chromatica.

A pesar de que no hay una fecha exacta para el lanzamiento de las galletas, se espera que sea a principios de enero.

Te dejamos las imágenes de las Oreo x Chromatica de Lady Gaga para que nos digas si te animas a probarlas.