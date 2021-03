“Yes Day”, el estreno de Netflix, que los niños amarán

Después de una pandemia que le ha quitado tanta libertad a los niños, “Yes Day” podría ser un gran bálsamo para ellos. Los niños amarán la idea de que sus padres tengan que decir “sí” durante todo el día.

En el film que se estrena en Netflix, los padres, cansados ​​de decir constantemente que no a sus hijos, relajan las reglas y dejan que sus hijos hagan lo que quieran durante 24 horas. Siempre que, por supuesto, no sea ilegal, inmoral, potencialmente mortal o que moleste a los vecinos.

La comedia familiar “Yes Day” se estrena el viernes. Es protagonizada por Jennifer Garner (“13 Going on 30”, “Alias”) y Edgar Ramirez (“Wrath of the Titans”, “American Crime Story”). En el film ellos son Allison y Carlos Torres, una pareja de Los Ángeles que dejan que sus hijos decidan las reglas por un día.

Esto conduce a un día de aventuras por Los Ángeles que incluye un viaje a Magic Mountain, una pelea masiva de globos de agua y una ola de espuma de jabón en la casa de los Torres.

Jennifer Garner es la productora ejecutiva de “Yes Day”

Esta una creación de Garner, como productora ejecutiva, quien recientemente otorgó a sus propios hijos un “Yes Day” y le presentó la idea a Miguel Arteta (“La juventud en rebelión”, “La chica buena”), quien dirigió la película.

La filmación le dio al elenco unas semanas de diversión. Los actores más jóvenes subieron a las atracciones continuamente durante los tres días de rodaje en Magic Mountain. También lanzaron más de 30 mil globos de agua durante los cinco días que filmaron esa escena en un parque al norte de Pasadena.

“Yes Day”, un estreno de Netflix, tiene una clasificación PG pues contiene material grosero y sugestivo y algo de lenguaje soez. Tiene una duración de 86 minutos y dos estrellas de cuatro de clasificación.

Con información de The Associated Press