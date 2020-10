El nuevo delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, concedió una exclusiva entrevista para el medio argentino “90 minutos de futbol”, donde habló de su salida del Barcelona.

Luis Suárez confesó que a su forma de ver las cosas, el Barcelona intentó separarlo de Lionel Messi por la buena relación que tenían.

“Yo creo que me querían sacar de al lado de Messi, quizá les molestaba que yo tenga una buena relación con Leo. Quizá querían que no esté tanto conmigo. No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudicaba al equipo”, dijo el Pistolero a Sebastián el “Pollo” Vignolo, conductor del programa.

Después de seis años juntos en el club blaugrana, Luis confesó que fue difícil la separación de su familia y la de Messi, pues sus hijos y esposas tenían una buena relación.

“Obvio que lo extraño a Leo, pero con la tecnología estamos hablando constantemente. Sabemos la amistad que tenemos. Compartimos muchas cosas, de llegar cada mañana a los entrenamientos, hasta los mates. Nuestros hijos llevan una vida juntos y tenemos un gran vínculo familiar”.

El charrúa aclaró que él siempre dijo que hacía falta un delantero joven que le exigiera en la competencia por la posición.

“Fueron seis años en Barcelona y siempre dije que el club necesitaba un delantero joven. Nunca trajeron a nadie que me pudiera competir. Los delanteros tienen rachas y momentos. Merecía por lo menos que, antes de enterarme por la prensa que no me querían, me hubiesen llamado y explicarme los motivos”.

A Luis Suárez aún no le queda clara la decisión del club, pues él siempre se mostró flexible ante los problemas que le presentaba el club, para los cuales, siempre ofrecía la mejor solución.

“Hay muchas contradicciones en Barcelona. Yo daba soluciones si el tema era económico y si era deportivo lo podía entender, pero me lo hubiesen dicho de otra manera. No me quedó clara la decisión de la directiva”.

Suárez también aseveró que el Barcelona ya había intentado hacerlo a un lado desde hace un par de años, cuando escuchó los rumores que llevarían a otros delanteros para suplirle.

“Hace dos años que querían traer otros delanteros porque me querían echar. Viene de hace tiempo esto. En 6 años, nunca tuve una pelea con un compañero en Barcelona y Leo tampoco”.