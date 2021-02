Youtuber mexicano rifa su automóvil para comprar tanques de oxígeno y prestarlos

La pandemia de coronavirus sigue poniendo en aprietos a millones de personas alrededor del mundo. Los familiares de las personas enfermas de COVID-19 viven momentos angustiantes tratando de conseguir medicamentos, concentradores y tanques de oxígeno en medio de una terrible escasez.

Afortunadamente hay gente bondadosa que hace empatía con los necesitados en medio de la crisis. Como el youtuber mexicano, Scott Adrián Moreno, mejor conocido como “Scott Traveling”, quien decidió rifar sus dos automóviles para poder comprar tanques de oxígeno y donarlos a la gente que más lo necesita.

“La situación está muy ‘culey’, ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”, publicó Scott en su cuenta de Facebook.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Sabedor de que, probablemente, sería criticado, Scott aseguró que prefería ser víctima de críticas a ser indiferente ante el dolor de las personas.

“Sé que me van a criticar por las rifas como siempre. Pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares”, agregó el creador de contenido originario del estado de Guanajuato.

Scott aclaró que no hará la rifa para beneficiarse, sino para poder ayudar a quien lo necesita. Incluso aseguró que se había quedado sin dinero debido a que donó tanques.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Scott traveling (@scott_traveling)

“Así que, quien guste apoyar con un boleto adelante y muchas gracias, y quien crea que lo hago por negocio que vea cuantos tanques he regalado hasta quedarme sin ni un peso para ayudar”.

“Me siento intranquilo, no puedo dormir pensando en que hay personas que están perdiendo familiares por que no pueden comprar un tanque para salvar un familiar, las cosas materiales se recuperan pero las personas jamás”.

¿Quieres participar en la rifa del automóvil de Scott Traveling?

El costo del boleto es de 200 pesos mexicanos (10 dólares) y puedes pagar depositando a tarjeta de débito, depositando en tiendas OXXO o haciendo una transferencia bancaria a las siguientes cuentas:

-Tarjeta de débito Banamex a nombre de Fernando Gaytan Aguilera: 5204 1673 2707 6691

-Tarjeta de débito Bancomer a nombre de Deniss Michell Orozco Cerda: 4152 3136 5778 7573

Si vas a participar desde Estados Unidos, puedes donar a las siguiente cuenta:

USA: RKD

Bank of america 291027691188

Billing.RKBexpress@gmail.com

Una vez que hayas realizado tu pago deberás de enviar tu comprobante de pago con tus siguientes datos datos: nombre, ciudad y un número celular para tu registro.