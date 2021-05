Yuri revela secuelas de COVID-19: “Me tuve que poner pañal”

La cantante mexicana Yuri, suele ser muy abierta cuando habla de su vida privada; incluso compartió con sus fans las secuelas que tuvo por el COVID-19.

Y es que aunque no todas las personas suelen tener secuelas graves al sufrir la enfermedad, Yuri aseguró que su organismo sí cambió mucho, incluso se vio obligada a usar un pañal, pues tuvo un accidente durante la grabación de un video musical.

En septiembre de 2020 hubo un brote de COVID-19 en las grabaciones del show ¿Quién es la máscara? donde Consuelo Duval, Juanpa Zurita, Omar Chaparro y Yuri se contagiaron.

Después de ocho meses de haber estado enferma, la cantante ofreció una entrevista donde reveló que además de sufrir pérdida de cabello también tuvo graves diarreas.

“Me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar”, comentó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“En diciembre tuve muchas diarreas, o sea, yo me hacía casi casi popo en donde cayera… yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi.

La interprete reconoció que fue uno de los momentos más vergonzosos de su vida, pero que ha sabido superar, al grado de poder hablar de ello.

Además Yuri aseguró que aún no recupera todo el cabello que perdió por el COVID-19 y está tomando vitaminas para eso; incluso admitió que otro de los problemas que tiene es la pérdida de memoria.

“Sí, se me olvidan mucho las cosas, se me va el avión (…) se me borra el casete así feo o a veces me entran así unas tembeleteras (temblores) de la nada, ahora va pasando. El virus te chupa, te absorbe todas las vitaminas que puedas tener. Por eso queda uno muy débil”