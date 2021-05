Yuya muestra foto junto a Siddhartha en viaje a Nueva York

Alrededor de septiembre de 2019 se dio a conocer la relación entre Yuya y Siddhartha y recientemente las y los fans de ambas estrellas enloquecieron, luego de que compartieran una foto de un viaje a Nueva York.

Desde sus cuentas de Instagram, tanto Yuya, como Siddhartha mostraron algunos momentos juntos, algo que no es común en la pareja, quienes prefieren mantener su relación privada.

A través de sus historias, Mariand Castrejón, el verdadero nombre de Yuya, subió algunos videos en los que se mostró comprando ropa con el cantante originario de Guadalajara.

Además, Siddhartha también mostró una foto con Yuya en sus historias, en la que aparecen abrazados.

Aunque no hablan mucho de su relación, en un video publicado hace poco, Yuya contó que tenía su cuarto lleno de plantas, pero que retiró algunas porque a su novio le incomodan, sin decir abiertamente el nombre de Siddhartha.

Me encantaba cómo se veía, a mí me hacen muy feliz las plantitas, siempre me han gustado, pero a mi chico no le gusta que tenga tantas plantas porque siente que se ahoga y entonces quise ser solidaria y tuve que quitar algunas”, dijo en el video.