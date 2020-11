Luego de cinco meses de lo que parecía un cuento de hadas, el actor estadounidense Zac Efrón terminó su noviazgo con Vanessa Valladares, según lo dio a conocer el periódico británico The Sun.

Todo parecía andar viento en popa cuando se dio a conocer que Zac Efron y Vanesa Valladares se habían conocido en un restaurante, donde la modelo de 25 años trabaja como mesera.

El actor de 33 años, que ha protagonizado proyectos como High School Musical y Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, conoció a la joven en General Store & Cafe y la historia se volvió viral.

A las pocas semanas de que se conocieron, se les vio paseando e incluso existieron rumores de que vivieron juntos en Byron Bay, en Australia, de donde es Vanessa.

There he is! Hollywood star Zac Efron is finally spotted hiding out in Byron Bay after weeks of speculation https://t.co/tOoxi3VUKv

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 2, 2020