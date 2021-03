Zara Tindall, nieta de la reina Isabel, da a luz en el suelo del baño

Zara Tindall, nieta de la reina Isabel y su esposo, el exjugador de rugby Mike Tindall, celebraban el nacimiento de su tercer hijo. El bebé nació en el suelo del baño de su casa, después de que la pareja se quedara sin tiempo de llegar al hospital.

Lucas Philip Tindall nació el domingo con un peso de 3.7 kilos (8 libras y cuatro onzas), según dijo el miércoles un representante de la pareja. El segundo nombre del pequeño era un homenaje al padre de Mike Tindall y al abuelo de Zara, el príncipe Felipe.

El niño es el 10mo bisnieto de la reina Isabel y el príncipe Felipe. Es el 22do en la línea sucesoria al trono, pero no tendrá título de alteza real.

Tindall, de 42 años, reveló que la rapidez del nacimiento tomó por sorpresa a la pareja.

Mike Tindall tuvo que apresurarse para conseguir una colchoneta para su esposa, de 39 años.

“De modo que sí, fue correr al gimnasio, tomar una colchoneta, llegar al baño, poner la colchoneta en el piso, toallas, sostener, sostener, sostener”, comentó Tindall en el podcast The Good, The Bad & The Rugby.