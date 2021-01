Zayn Malik celebra su cumpleaños 28 compartiendo su número de teléfono

El cantante Zayn Malik, exintegrante de One Direction, está de festejo y, para celebrar su cumpleaños 28, decidió compartir su número de teléfono con sus seguidores.

Así que ya lo sabes, si eres fan del cantante de Pillowtalk podrás mandarle un mensaje de texto o llamarlo para desearle un feliz cumpleaños y platicar e incluso cantar con él.

Aunque no dio detalles, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 38 millones de seguidores, así como en Twiiter, donde cosecha más de 30 millones de fans, Malik compartió su número de teléfono.

Zayn Malik aprovechó también que compartió su número de teléfono para dar un pequeño adelanto más de su próximo álbum Nobody is Listening, del cual ya fue lanzado el tema Vibez.

Qué mejor regalo para Zayn que festejar con el lanzamiento de su disco, pues el álbum estará disponible en solo unos días, a partir del 15 de enero.

El disco está compuesto en total por 11 canciones: Calamity, Better, Outside, Vibez, When Love’s Around (feat. Syd), Connexion, Sweat, Unf**kwitable, Windowsill (feat. Devlin), Tightrope y River Road.

Por cierto, si aún no has escuchado Vibez, te dejamos un fragmento del video aquí.