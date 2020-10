Tras convertirse en padre, ZAYN lanzó el videoclip de su nuevo sencillo Better , marcando su regreso a la música luego de casi un año sin lanzar nuevas producciones musicales. Zayn Malik es un ex miembro de la banda One Direction que inició su carrera como solista, tras dejar la agrupación. El cantante y su pareja Gigi Hadid se volvieron padres de una hermosa niña en septiembre de 2020.