Zephi Treviño: Joven latina acusada de asesinato, dice ser víctima de tráfico sexual

El caso de Zephania (Zephi) Treviño ha llamado la atención nacional, luego de que la joven latina fuera acusada de asesinato y ella haya asegurado que fue víctima de tráfico sexual.

Y es que antes del verano del 2019, Zephi vivía una vida típica de adolescente, en Texas, sin embargo, cuando tenía 16 años comenzó a perder peso y a tener moretones en su cuerpo.

De acuerdo con la mamá, Crystal Treviño, sabía que algo estaba mal con su hija, pero no se imaginó lo que sucedería.

Zephi, quien en ese entonces tenía 16 años, junto a Jesse Martínez (18) y Philip Baldenegro (19) fueron acusados de participar en un robo que terminó con un hombre muerto por herida de bala y otro herido.

Los tres fueron arrestados y acusados de asesinato y robo con agravantes.

Sin embargo, Zephi, quien cumplió 18 años en febrero, ha comenzado a ser acusada como adulta, aunque solo tenía 16 años en el momento del tiroteo.

Sus padres y su abogado, Justin Moore, han señalado que Zephi fue víctima de tráfico sexual por Philip Baldenegro, quien la usaba como cebo para atraer a dos hombres a la escena ese día.

Baldenegro confesó que era él quien sostenía el arma que se disparó, pero las autoridades han señalado a Zephi como cómplice del crimen.

Por su parte, el abogado de Baldenegro sustuvo que su cliente tuvo una relación consensuada con Zephi, sin embargo los defensores de la trata sexual, han señalado que Zephi era menor de edad.

El caso se ha hecho bastante famoso en el país y recientemente fue tema del podcast Wrongful Conviction, además, tanto la actriz Jamie Lee Curtis, como la sociliaté Kim Kardashian han mostrado su apoyo a Zephi.

A través de redes sociales, se ha difundido una petición en change.org para pedir justicia por Zephi Treviño, la joven latina acusada de asesinato y que enfatizó haber sido víctima de tráfico sexual.

Please sign this petition to show support for the innocence of Zephaniah Trevino. #JusticeforZephaniahTrevino https://t.co/ah6A2bonBb pic.twitter.com/9GWA4IyKBW