La franquicia de FIFA tiene millones de usuarios en el mundo, es el videojuego más popular que existe en la actualidad, ya que tiene a los jugadores y equipos más famosos que existen en el mundo entero.

Pues bien, resulta que entre las personalidades que presume el videojuego están Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale, dos jugadores que tienen un tremendo alcance frente a sus fans y que son de los más recurridos en el videojuego.

Pero hay un detalle en la edición de FIFA 21, y es que tanto Zlatan y Gareth Bale no habrían aprobado que usarán sus imágenes en este nuevo título hecho por EA Sports, por lo que ambos iniciarían una investigación contra la empresa.

Según información de Sky Sports, EA Sports obtuvo los derechos de imagen de Zlatan y Gareth Bale a través de ‘FIFPro’, organización que se encarga de vender la imagen de más de 60 mil miembros.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020