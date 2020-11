Zoom elevará su tiempo de reuniones gratis en Día de Acción de Gracias

La aplicación Zoom elevará su límite tradicional de 40 minutos para reuniones gratuitas durante el Día de Acción de Gracias.

En 2020, el Día de Acción de Gracias se celebrará el 26 de noviembre y la aplicación de reuniones virtuales Zoom le dará un regalo a sus usuarios durante ese día.

La pandemia de coronavirus obliga a muchas familias a reunirse a distancia y encontrar otras formas de compartir sin los encuentros presenciales.

Zoom será una de las aplicaciones que seguramente estarán usando las familias durante la festividad enfocada en la gratitud.

Como agradecimiento a nuestros clientes, elevaremos el límite de 40 minutos para todas las reuniones a nivel mundial desde la medianoche (ET) del 26 de noviembre hasta las 6 a.m. (ET) del 27 de noviembre para que sus reuniones familiares no se vean interrumpidas , informó Zoom en su cuenta de Twitter .

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG

